Україна
09 квітня 2023, 15:03
Дніпро-1 у гольовій перестрілці здолав Львів
Команда Олександра Кучера продовжила переслідування донецького Шахтаря.
Дніпро-1 — Львів, фото СК Дніпро-1
09 квітня 2023, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Львів 5:2
Голи: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапій, 84 — Богунов, 63, Мильченко, 81
Дніпро-1: Рибак — Каплієнко (Хайнер, 54), Сарапій, Сваток, Є. Пасіч (Матарріта, 54) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танковський, 85), Рубчинський (Когут, 69), Бланко (Танчик, 85) — Довбик.
Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський (Никитюк, 73), Дитятьєв — Антоніо (Алібеков, 10) — Грисьо (Есеола, 61), Мильченко, Бєляєв, Свржняк (Богунов, 60), Кузик — Бугай (Мишенко, 60).
Попередження: Кузик, Мишенко, Есеола