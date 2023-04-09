Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Олександрія вдома зуміла вирвати нічийний результат в Чорноморця. Господарі закріпилися поряд з зоною єврокубків, а гості не зуміли відірватися від зони вильоту.

У першому таймі "моряки" відкрили рахунок завдяки Даніелю Алефіренко, проте незадовго до перерви лишилися у меншості після видалення Демченко. Команда Романа Григорчука вигляда цікавіше, але грати на тому ж рівні у другому таймі було важко і в підсумку рахунок вдалося зрівняти Кирилу Ковальцю.

Олександрія — Чорноморець 1:1

Голи: Ковалець, 69 — Алефіренко, 36

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Логінов, Цуріков — Михайленко (Рибалка, 64), Ковалець (Шулянський, 81) — Кожушко (Калитвинцев, 46), Мустафаєв (Сігеєв, 46), Третяков — Кулаков (Кобзар, 65)

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Юсов, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Політило, 46), Алефіренко

Попередження: Сігеєв, Калитвинцев — Демченко, Алефіренко

Видалення: Демченко