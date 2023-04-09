Україна

Команда Ярослав Вишняка за одну гру забила стільки ж м'ячів, скільки й за п'ять матчів до цього.

Серед переліку команд-учасниць української Прем’єр-ліги поступово формується категорія дуже непоступливих середняків, котрі залюбки відберуть дорогоцінні очки в лідерів чемпіонських перегонів, а потім ще й зіграють поміж собою яскраве протистояння. Від матчу ковалівського Колоса та харківського Металіста 1925 у Ковалівці в рамках двадцятого туру національної першості таким чином чекали безкомпромісної боротьби команд за місця поблизу екватора турнірної таблиці, хоча й обидва колективи належали до переліку найменш результативних до цього.

Змінювати цю невтішну тенденцію господарі поля вирішили вже від самого початку зустрічі, коли ледь не перша їхня спроба зайти до чужого штрафного через лівий фланг завершилась передачею Мякушка під удар Оріховського, який неоковирним ударом у дотик перевів м’яч у дальній верхній кут. Цей епізод стався на третій хвилині, хоча до цього ми встигли побачити перші сигнали щодо проблем у Металіста 1925 з грою в дрібний пас поблизу центральної лінії. Із плином часу ці труднощі в команди Едмара тільки давали про себе знати дедалі частіше.

Колос тим часом зайняв вичікувальну позицію поблизу до центральної лінії в звичному для себе стилі, проте хоча б не відмовився від поодиноких спроб розвинути власний успіх, що в підсумку вберегло нас від чергового матчу з низькою результативністю за участі команди Ярослава Вишняка. "Чорно-білі" забили вдруге на 35 хвилині, коли центр захисту гостей відмовився спочатку зустрічати просування Лисенка до правого флангу штрафного, а потім і його скидання від заблокованої спробу удару на Оріховського не перехопив. Павло з розвороту оформив дубль ударом низом під голкіпера, який Мозіль мав забирати до рук.

Ще до завершення першої половини гри перевага Колоса мала тенденцію виключно до збільшення, але господарі поля не використали моменти Мілька, Лисенка та Ільїна на власну користь, тож суперники відходили на відпочинок із гольовим шансом Габелка, який хоча б подумки залишав їх у грі. Значних змін у діях футболістів Едмара після перерви не відбулось, хіба що згодом випустили на заміну свіжого нападника Безбородька в пошуках власного голу.

Денис із цим завданням упорався відносно швидко, бо вже на 64 хвилині його удар із лівого флангу штрафного низом у ближній кут несподівано пропустив поміж ніг Мозіль. І це при тому, що страшна злива тоді ще не встигла накрити Ковалівку, рухаючись на північ країни через Олександрію, трансляцію з якої випала нагода передивитись ще до початку звітної зустрічі.

Рахунок 3:0 на користь Колоса та потужні опади несподівано зіграли на користь 1925 під завісу гри, проте з навали на чужий штрафний майданчик "жовто-сині" створили виключно момент із влучанням у ліву стійку від Курила, який головою завершував подачу кутового з правого флангу на дальній бік воротарського. Ось так "колоски" мовчали-мовчали, і раптом їх понесло. Добре, що в правильний бік.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє гостьовий матч проти петровського Інгульця, а харківський Металіст 1925 прийматиме Олександрію.— Металіст 1925 3:0Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов (Криворучко, 81) — Ільїн (Велетень, 81), Оріховський (Смирний, 68), Мякушко (Болбат, 68) — Лисенко (Безбородько, 53).Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк (Абдулаєв, 65), Чирук (Дмитренко, 65), Бичек.Попередження: Богданов, Ільїн, Криворучко,