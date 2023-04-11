Україна

Клуб цікавиться гравцем молодіжно збірної країни.

Донецький Шахтар може найближчим часом зробити пропозицію еквадорському ЛДУ Кіто.

Мова йде про трансфер 19-річного опорного півзахисника команди Деніла Кастільо. Про це особисто розповів керівник ЛДУ Кіто Естебан Пас у коментарі FB Radio 105.7FM.

За його словами, офіційну пропозицію від української команди вже отримали, перемовини йдуть успішно, і найближчими днями про це повинні оголосити офіційно.

Кастільо — гравець молодіжної збірної Еквадору (19 матчів). Але на дорослому клубному рівні ще не грав — лише за команду U-20. У 2020 році він переходив на правах оренди в Атлетіко Кін.

Відзначимо, що це не перший футболіст Шахтаря з ринку Південної Америки. Узимку Шахтар придбав венесуельця Кевіна Келсі, який вже забив 2 голи у 7 матчах за "гірників".