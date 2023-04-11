Україна

Клуб повідомив про загибель героя.

Луганська Зоря повідомила про неприємні новини, які прийшли у стан клубу.

На війні проти терористів та загарбників загинув батько захисника "чорно-білих" Ярослава Кисіля Валентин Кисіль.

"На жаль, війна забирає найкращих та найсильніших. Сьогодні ми дізналися, що Україна втратила ще одного героя. Пішов з життя батько нашого гравця Ярослава Кисіля — Валентин Анатолійович Кисіль.

Співчуваємо родині та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій памʼяті. Слава Україні!", — пишеться у заяві клубу.

Раіше повідомлялось, що на війні загинули два фанати київського Динамо та четверо вболівальників Кривбасу.

Вічна слава героям, які поклали своє життя за Україну...