Україна

Кривбас висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих бійців.

Криворізький Кривбас втратив відданих вболівальників, які втратили своє життя, захищаючи рідну Україну на війні проти рф.

У боях з російськими оккупантами загинули чотири представники ультрас — Андрій Дроник, Антон Сарнацький, Владислав Рябуха та Олександр Базильов, який був на бойовому завданні.

Кривбас висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих бійців.

Раніше стали відомі суперники Кривбасу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.