Фото - офіційний сайт Динамо Київ
26 січня 2023, 20:59
На війні з росією загинули вболівальники київського Динамо. Про це повідомляється на офіційному сайті киян.
"Клята війна з рашистами продовжує забирати життя людей, які в мирному житті шаленіли від футболу та були активними вболівальниками Динамо.
У боях з агресором загинули Едуард Костриця та Валентин Дем’яненко – сміливі воїни та друзі, на яких можна було покластися в будь-якій ситуації.
ФК Динамо (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв", — йдеться у повідомленні клубу.
Раніше повідомлялось, що четверо ультрас Кривбасу загинули на фронті, захищаючи Україну.