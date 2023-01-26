Україна

Вічна пам'ять героям України!

На війні з росією загинули вболівальники київського Динамо. Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

"Клята війна з рашистами продовжує забирати життя людей, які в мирному житті шаленіли від футболу та були активними вболівальниками Динамо.

У боях з агресором загинули Едуард Костриця та Валентин Дем’яненко – сміливі воїни та друзі, на яких можна було покластися в будь-якій ситуації.

ФК Динамо (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв", — йдеться у повідомленні клубу.

Раніше повідомлялось, що четверо ультрас Кривбасу загинули на фронті, захищаючи Україну.