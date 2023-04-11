19-річний футболіст продовжить кар'єру в Україні.
Деніл Кастільо, twitter.com/FabrizioRomano
11 квітня 2023, 15:25
Шахтар близький до завершення угоди з придбання Деніля Кастільо з ЛДУ Кіто, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "гірники" знаходяться за крок від підписання еквадорського півзахисника.
Зазначимо, що на футболіста також претендувала Бенфіка.
Кастільо — гравець молодіжної збірної Еквадору (19 матчів). Але на дорослому клубному рівні ще не грав — лише за команду U-20. У 2020 році він переходив на правах оренди в Атлетіко Кін.
Раніше повідомлялося, що у договір буде включена виплата 15% від наступного продажу футболіста.