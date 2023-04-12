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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та донецький Шахтар.

Львів та донецький Шахтар зіграють поміж собою на Арені Львів перенесений матч шостого туру української Прем'єр-ліги.

Анатолій Безсмертний, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (2:5), залучив до стартового складу Алібекова на позицію в опорній зоні, тоді як Богунов долучиться до атаки, а Юрчук зіграє в рамці воріт.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над харківським Металістом (1:0), використав із перших хвилин Матвієнка в парі з Ракіцьким у центрі захисту, тоді як ліворуч від них гратиме Топалов, а Тотовицький долучиться до півзахисту. Траоре очолить напад Шахтаря.

Львів: Юрчук — Грисьо, Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Алібеков — Мильченко, Бєляєв, Свржняк — Бугай, Богунов.

Запасні: Рибка, Ольховий, Сасовський, Есеола, Ґільєрме, Вовкун, Р. Михайлів, В. Михайлів, Мишенко, Никитюк, Сімінін.



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Матвієнко, Ракіцький, Топалов — Степаненко — Судаков, Бондаренко, Тотовицький, Криськів — Траоре.

Запасні: Пузанков, Пятов, Сікан, Келсі, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Борячук, Тоіров, Корнієнко.



Гра Львів — Шахтар почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.