Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 12 квітня 2023 року, 14:00.

В перенесеному матчі 6 туру УПЛ остання команда чемпіонату зустрічалась з першою. Попри статус явного фаворита, перемога Шахтарю далась вкрай важко. Тим паче, що переможний гол був забитий на останніх секундах протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Шахтар в українській Прем'єр-лізі:

Львів — Шахтар 1:2

Голи: Гочолеішвілі, 56 (авт.) — Судаков, 61, Келсі, 90+5



Львів: Юрчук — Грисьо, Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Алібеков (Никитюк, 84) — Мильченко, Бєляєв, Свржняк (Мишенко, 67) — Бугай (Сасовський, 78), Богунов.



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Матвієнко, Ракіцький, Топалов — Судаков, Степаненко, Бондаренко — Криськів (Очеретько, 27, Келсі, 71), Траоре (Сікан, 82), Тотовицький (Борячук, 83).



Попередження: Степаненко, Матвієнко