Став відомий перелік з 10 стадіонів, які увійшли до заявки Великобританії та Ірландії на Євро-2028 на проведення Євро-2028.

Зокрема, до заявки увійшов новий стадіон Евертона, який будується в доках Бремлі Мур.

Перелік арен:

1. Вемблі (Лондон) — місткість 90 652;

2. Кардіфф Сіті Стадіум (Кардіфф) - місткість 73 952;

3. Стадіон Тоттенгем Хотспур (Лондон) - місткість 62 322;

4. Стадіон Етіхад (Манчестер) - місткість 61 000;

5. Евертон Стедіум (Ліверпуль) - місткість 52 679;

6. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) - місткість 52 305;

7. Вілла Парк (Бірмінгем) - місткість 52 190;

8. Гемпден Парк (Глазго) - місткість 52 032;

9. Авіва (Дублін) - місткість 51 711;

10. Кейсмент-Парк (Белфаст) - місткість 34 500.

