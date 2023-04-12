Серед них арена Евертона.
Фото: Sky Sport
12 квітня 2023, 17:16
Став відомий перелік з 10 стадіонів, які увійшли до заявки Великобританії та Ірландії на Євро-2028 на проведення Євро-2028.
Зокрема, до заявки увійшов новий стадіон Евертона, який будується в доках Бремлі Мур.
Перелік арен:
1. Вемблі (Лондон) — місткість 90 652;
2. Кардіфф Сіті Стадіум (Кардіфф) - місткість 73 952;
3. Стадіон Тоттенгем Хотспур (Лондон) - місткість 62 322;
4. Стадіон Етіхад (Манчестер) - місткість 61 000;
5. Евертон Стедіум (Ліверпуль) - місткість 52 679;
6. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) - місткість 52 305;
7. Вілла Парк (Бірмінгем) - місткість 52 190;
8. Гемпден Парк (Глазго) - місткість 52 032;
9. Авіва (Дублін) - місткість 51 711;
10. Кейсмент-Парк (Белфаст) - місткість 34 500.
Раніше ми писали, що Швейцарія прийме жіночий Євро-2025.