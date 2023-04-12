Ліга Європи

Француз готовий до матчу Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі пообіцяв, що півзахисник команди Поль Погба буде у завці на перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга.

"Погба буде в заявці. Завтра ми краще розумітимемо його фізичну форму і стан. Важливо мати його на останню частину сезону, оскільки попереду ще багато матчів", — сказав Аллегрі.

Матч Ювентус — Спортінг відбудеться 13 квітня, початок — о 22:00.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого, після чого отримав чергову травму.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво Ювентуса роздратовано систематичними травмами свого хавбека Поля Погба, тому француза хочуть продати влітку.

Директор туринського клубу Франческо Кальво спростував цю інформацію.