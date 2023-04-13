19-річний футболіст виступатиме за "гірників".
Деніль Кастільо, extra.ec
13 квітня 2023, 13:56
Шахтар має намір посилити свій склад півзахисником ЛДУ Кіто Денілем Кастільо, повідомляє Diario Extra.
За інформацією джерела, діалог йде конструктивно між двома клубами і очікувалося, що угода буде знайдена найближчими днями.
Проте завершення переговорів намічено наступного тижня.
Зазначимо, що ЛДУ Кіто хоче зберегти частину прав на футболіста, щоб мати змогу отримати прибуток від подальшого перепродажу еквадорця.