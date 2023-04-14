У рамках  21 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на власному полі зіграв унічию із Динамо Київ — 1:1.

На гол від Ваната на почутку зустрічі Рух зміг відповісти взяттям воріт від Довгого під кінець першого тайму.

Відео голів та огляд матчу:

Рух — Динамо 1:1

Голи: Довгий, 40 — Ванат, 16

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях – Довгий (Притула, 69), Підгурський – Мисик (Альваренга, 69), Таллес (Карабін, 89), Соломон-Отабор – Климчук.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 59) – Беніто (Гармаш, 49), Буяльський, Шепелєв (Царенко, 49) – Ванат (Рамірес, 64).

Попередження: Попов, Дячук, Довгий, Климчук, Андрієвський, Притула.

 