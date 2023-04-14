Україна

Фахівець висловився щодо гри на Арені-Львів.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию у виїзному матчі проти Руха — 1:1.

"Сьогодні була дуже хороша гра між двома командами, Рух був дуже сконцентрований, добре підготувалися до нас, грали агресивно. Проблема в тому, що рефері дозволяв грати супернику дуже агресивно, було багато жовтих карток, які незрозуміло за що давалися, і не давав тоді, коли це було треба.

Та сама проблема була у нас в матчі з Інгульцем, але, перш за все, хотілося б сказати, що Рух дійсно дуже добре підготувався до цього матчу. Зараз Динамо знаходиться у важкій ситуації, у важкому періоді перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів рівня Динамо, а хто ні, з ким ми будемо працювати в наступному сезоні. Все це дуже важливо, зараз в нас час перебудови.

Дуже погано, що ми втратили 11 гравців. Зараз прийшов час тих, хто тоді був нашим резервом, ми просимо їм допомогти нам, але на цей момент не всі можуть бути корисними для Динамо. Рух – дуже хороша команда, я приємно вражений, ми грали нещодавно зі Львовом, Минаєм, Інгульцем, але ця команда набагато краще за них. Вони заслуговували мінімум одне очко. У них дуже хороші молоді гравці, які мають потенціал стати першокласними футболістами.

Гармашу потрібно подумати про своє майбутнє, слід тренуватися як можна краще. Досвідчені гравці мають бути кориснішими за молодих гравців, однак зараз так не завжди трапляється", — сказав Луческу у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Після цієї нічиї Динамо продовжує залишатись на четвертій сходинці, маючи в активі 40 очок. Відео голів та огляд матчу Рух — Динамо дивіться на Football.ua.