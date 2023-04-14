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Тренер Руха дав коментар після гри.

Рух в рамках поєдинку двадцять першого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграв внічию проти Динамо Київ.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов залишився задоволений грою своєї команди.

"Задоволені грою та результатом, тому що ми протидіяли одному з грандів українського футболу. Перед матчем попросили, щоби хлопці не боялися грати в футбол, віддали всі сили на полі. І в сьогоднішньому матчі було видно, що хоча й ще далеко не все, але багато в нас виходило. Дуже важливою була роль психології, тому що в нашому складі багато молодих футболістів, турнірне становище дуже на них тисне, вони ніколи не опинялися в такій ситуації. Тим корисніше для їхньої кар’єри буде, якщо вони вийдуть зі складного становища. І цей поєдинок показав, що можна грати з будь-якою командою. Ця зустріч дуже важлива для нас у плані психології.

Ми не використали декілька моментів. Можливо, не вистачило індивідуальної майстерності в тих епізодах. Хоча той же Юра Климчук виконав великий обсяг корисної роботи для команди. У сучасному футболі нападник не може грати тільки на атаку, а ще й має виконувати багато чорнової роботи. Може, і це вплинуло під час завершення атак. Але загалом – я задоволений, наскільки відповідально хлопці поставилися до цього матчу.

Дідик, якого ми замінили на початку поєдинку, отримав травму ще на розминці. Він розпочав гру, але не зміг її продовжити. Не знаю, наскільки серйозним є ушкодження, лікарі це визначать. Але думаю, що готуватися до наступної гри ми все ж будемо з ним.

Ми хочемо грати в хороший футбол. Звичайно, на все потрібен час, щоби дещо змінити й удосконалити для агресивного атакувального футболу. Але часу в нас немає, потрібно набирати очки, щоби виконати наше головне завдання – залишитися в Прем’єр-лізі. Хоча я переконаний, що в цієї команди, в цих футболістів дуже велике майбутнє. Якщо в нас усе вийде, то я думаю, що ця команда через рік чи через два зможе боротися за вихід у єврокубки", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Рух — Динамо.