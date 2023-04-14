Україна

Деякі команди Прем'єр-ліги здобувають три бали на останніх хвилинах.

За результатом перенесеного матчу шостого туру УПЛ донецький Шахтар на останніх секундах матчу переграв Львів з рахунком 2:1.

Команду Ігоря Йовічевіча врятував точний удар Кевіна Келсі. Таким чином "гірники" здобули другу вольову перемогу у цьому сезоні УПЛ. Перша була над Чорноморцем — 2:1.

Лідер списку за показником здобутих очок на останніх хвилинах Дніпро-1 — 3 вольові перемоги. Верес, Зоря, Металіст 1925 та Шахтар мають по дві і ділять другу сходинку в імпровізованому ТОП-5.