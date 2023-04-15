Україна

Чи наблизиться команда Ротаня до Динамо?

В рамках 21-го туру УПЛ Металіст 1925 прийме Олександрію.

МЕТАЛІСТ 1925 – ДНІПРО-1

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 15:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У ті давні часи, коли по телебаченню цілодобово не крутили марафон (і не зважувалися щасливі, і не показували ревізорів), зірками ефіру були різні інтелектуальні програми. Зазвичай за вірні відповіді у них гравець отримував плюс, а за невірні мінус, що й формувало стратегію. Один гравець міг за кількістю правильних відповідей випередити всіх своїх суперників, разом узятих, але зайняти останнє місце через велику кількість помилок. А хтось приходив в ефір начебто просто постояти, не ризикуючи та не даючи (майже) жодних відповідей.

На гравця з другої категорії зараз схожий Руслан Ротань. Нічиї, нічиї, нічиї – Олександрія за одним єдиним винятком розписує мирові, на які здебільшого згодні суперники. Як ви вважаєте, чому?

Та тому що суперники майже завжди набагато слабші! Ще в першому колі “городяни” штампували з цими ж суперниками перемоги: у 14 матчах минулого року, за Гурі, команда в принципі втратила 15 очок і не дуже відставала навіть від лідерів. У шести ж матчах цього року втрачено вже 10 (п'ять нічиїх), і, щоб виправдати зміну тренера, Олександрії потрібно дограти сезон в чемпіонському темпі.

І ось черговий тур Олександрія грає на виїзді з Металістом 1925 (хай і не в Харкові), і знову нічия – найімовірніший результат матчу. Колос уже всього у двох очках позаду, і наявність двох матчів у запасі не те, щоб вселяє оптимізм: скільки очок Олександрія набере з таким темпом? Два? І це при тому, що навряд чи хоч один гравець Колоса пробився б в основу “городян”. Їхня зірка – Богданов, але він точно не сильніший за Рибалку.

Харків'яни не перемагають сім матчів, за цей час видобули чотири нічиї, але до зони вильоту лише наблизилися. Потрібні виграші, і саме з Олександрією вони були до нього дуже близькі. Травма Олега Мозіля за рахунку 3:1, можна сказати, врятувала команду Ротаня: наприкінці “городяни” забили два голи після стандартів, і запасному воротареві Металіста 1925 явно не вистачало зіграності з обороною.

Металіст 1925 зіграє на стадіоні в Ковалівці другий матч поспіль: тиждень тому він програв Колосу 0:3. Таким чином, він повинен краще відчувати поле та якісніше до нього пристосуватися. А це важливий фактор: Олександрія Ротаня любить контролювати м'яч, їй буде вкрай некомфортно на “важкому” полі. Втім, покриття тут десята справа за значущістю: важливіше, що під пресингом команда щоразу сипеться...

Історія протистояння

Крім 3:3 у першому колі, команди один раз зіграли минулого сезону. Олександрія виграла 2:0.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк, Чирук, Бичек

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Логінов, Цуріков — Рибалка, Ковалець — Кожушко, Мустафаєв, Третяков — Кулаков

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua