Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та рівненський Верес.

Харківський Металіст та рівненський Верес відкриватимуть матчем на стадіоні Авангард в Ужгороді події суботньої частини двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Періца Огнєнович, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Панасенко та Чідомере зіграють у трикутнику в центрі поля.

Юрій Вірт, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Хондака в центрі оборони, тоді як Курко зіграє в опорній зоні, а Владислав Шарай долучиться до лівого флангу атаки.

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Панасенко, Ралюченко, Чідомере — Бойчук, Прядун, Картушов.

Запасні: Костик, Шумілов, Чайковський, Демченко, Багачанський, Рязанцев, Наумець, Самуел, Ніколишин, Паті.



Верес: Когут — Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч — Курко, Кльоц — Блізніченко, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.