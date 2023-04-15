Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та рівненський Верес.
Сергій Панасенко, фото ФК Металіст Харків
15 квітня 2023, 12:29
Харківський Металіст та рівненський Верес відкриватимуть матчем на стадіоні Авангард в Ужгороді події суботньої частини двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.
Періца Огнєнович, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Панасенко та Чідомере зіграють у трикутнику в центрі поля.
Юрій Вірт, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Хондака в центрі оборони, тоді як Курко зіграє в опорній зоні, а Владислав Шарай долучиться до лівого флангу атаки.
Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Панасенко, Ралюченко, Чідомере — Бойчук, Прядун, Картушов.
Запасні: Костик, Шумілов, Чайковський, Демченко, Багачанський, Рязанцев, Наумець, Самуел, Ніколишин, Паті.
Запасні: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Годя, М. Шестаков, Коркодим, Поворознюк.
Верес: Когут — Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч — Курко, Кльоц — Блізніченко, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.
Гра Металіст — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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