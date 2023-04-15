Україна

Команда Патріка ван Леувена взяла реванш за поразку в першому колі та наблизилась до конкурентів у боротьбі за "срібло".

У суботній частині двадцять першого туру української Прем’єр-ліги було всього три протистояння, проте кожне з яких мало неабияке значення для розташування команд у турнірній таблиці. Проте безумовно центральною з огляду на боротьбу за чемпіонський титул та різноманітні комплекти нагород вважалась саме гра в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, де луганська Зоря приймала дніпровський Дніпро-1.

Зовсім нещодавно команда Олександра Кучера задавала темп руху в боротьбі за "золоті" нагороди, проте зараз була змушена пильно дивитись за тим, щоб донецький Шахтар випадково не відірвався на далеку відстань від них. Власне, "гірники" цьому й присвятили час посеред тижня, коли за рахунок несподівано важкої перемоги наді Львовом збільшили відрив від СК до чотирьох балів, тоді як підопічні Патріка ван Леувена відставали від дніпрян на п’ять балів, але поразка від Кривбасу тижнем раніше (0:1) дуже нашкодила їхнім позиціям.

Доволі несподівано використання вже зіграного стартового складу не дало команді Олександра Кучера жодних переваг над суперниками вже від самого початку гри. Лінії Дніпра-1 не виглядали зібраними до купи, що позначалось на враженні від дій футболістів на полі, і в підсумку доволі швидко пролунав перший сигнал тривоги. На постріл у дотик від правого флангу штрафного від Русина Рибак реагував як тільки міг, а зміг він тільки перевести м’яч на порожні ворота для Герреро, що стояв неподалік. Проте панамський виконавець перебував в офсайді під час пострілу партнера, тож гол швидко скасували через VAR.

Оскільки проблеми позаду Дніпро-1 для себе окреслив, потрібно було чимось цікавим відповідати суперникам, адже Зоря, що за ходом гри набирає пристойних обертів, виглядає дійсно грізно в цьому році. Зрештою, дніпряни створили цікавий епізод за участі Довбика, коли подача з кутового від Піхальонка з правого флангу пішла на ближню, а нападник головою перевів м’яч у дальній каркас воріт.

Тоді здавалось, що ми підійшли впритул до дуже бойового поєдинку, проте поступово були змушені стикнутись із недостатнім рівнем фізичної підготовки в гравців гостей. Несподівано, проте ще до перерви Кучер спалив одразу два слоти для замін через пошкодження в обох флангових захисників, Пасіча та Каплієнка. Допоки футболістів змінювали, події на полі виключно встигали охолонути.

І хоча Довбик під завісу першого тайму намагався завести власних партнерів спробами ударів із середньої дистанції, проте саме за господарями залишився відтинок гри після її відновлення після перерви. Зоря тоді не просто мала перевагу над суперниками в плані атаки, а фактично зруйнувала будь-які їхні намагання відігратись. Русин на 54 хвилині з лівого флангу штрафного продовжив дриблінг Снурніцина пострілом у ближню дев’ятку, а вже за наступної атаки виконав навіс із протилежного боку поля на Герреро, який із близької відстані розстріляв ворота.

Тактика команди ван Леувена після того була доволі прогнозованою — луганці відійшли на власну половину поля в очікуванні штурму збоку суперників. Дніпро-1 тим часом доволі довго збирався з думками, а його головний тренер так і не ризикнув виконати рішучу дію з потрійною заміною в останньому слоті, тож поодинока поява Пеглоу майже ніяк не впливала на перебіг справ на полі. Лише під фінальний свисток ми дізнались, що подача Піхальонка з кутового в першій половині була награним моментом, тому Довбик із другої спроби завершив її більш влучним ударом у ближній кут. Але для порятунку цього було вочевидь недостатньо.

У наступному турі луганська Зоря зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колоса, а дніпровський Дніпро-1 прийматиме львівський Рух.— Дніпро-1 2:1Русин, 54, Герреро, 58 — Довбик, 90+3Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов (Дришлюк, 78) — Русин (Мишньов, 84), Булеца (Вантух, 84), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 78).Рибак — Є. Пасіч (Хайнер, 18), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарріта, 44) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.Попередження: Герреро