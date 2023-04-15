Завершився матч чемпіонату України.
Металіст 1925 - Олександрія - Фото УПЛ
15 квітня 2023, 17:37
Металіст 1925 зіграв внічию вдома з Олександрією. Забити один одному цим колективам не вдалося.
Харків'яни не забивають в четвертому матчі поспіль, а їхній головний тренер Едмар отримав вилучення. Команда Ротаня продовжила свій нічийний синдром.
Металіст 1925 — Олександрія 0:0
Металіст: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Габелок — Русин, Вачіберадзе (Чирук, 61), Кравченко (Безуглий, 86), Дмитренко — Бичек (Ткачук, 78)
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Логінов, Бондаренко (Бабогло, 46), Цуріков (Кожушко, 61) — Михайленко (Мустафаєв, 61), Ковалець — Калитвинцев, Сігеєв (Волошин, 74), Третяков (Шулянський, 80) — Кулаков
Попередження: Кравченко, Безуглий, Жичиков — Бондаренко