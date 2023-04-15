Україна

Фахівець оцінив перемогу Зорі над Дніпром-1.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Дніпром-1 із рахунком 2:1 в УПЛ.

"По-перше, хотів би сказати слова підтримки сім’ї Ярослава Кисіля. Вони втратили батька, який загинув на фронті. Висловлюю найщиріші співчуття. В такий час розумієш, що є речі, набагато важливіші, ніж футбол.



Що стосується гри, то ми добре розпочали її, з сильної сторони, почали йти в атаку. Суперник у нас сьогодні був сильний. Як тільки в нас з’явився момент — ми одразу забили. Ще не дивився чи був в тому епізоді офсайд, чи ні.



Намагалися зустрічати суперника якомога далі від своїх воріт, щоб навіть не давати Дніпру-1 пройти до них та і самим робити спроби для забитих голів. Команда до кінця виконувала добру роботу, але, на жаль, пропустили на останніх хвилинах".

"Ми зараз знаходимося на третьому місці, а наш суперник – на другому. Тут не потрібна додаткова мотивація. Хлопці й самі все розуміють. Я вже казав раніше, що перше коло наша команда не дуже стабільно грала, але після зимового відпочинку зібралися з силами і показуємо свій, справжній, футбол.

Можна сказати, що ми у першому таймі робили деякі непотрібні дії, ну а вже по перерві я трохи підкоректував гру моїх футболістів і все пішло ще краще ніж було. Я би хотів переглянути і розібратися із голом Герреро з положення поза грою. Це вже був момент, де ми почали показувати свій настрій на гру і як ми прагнемо до позитивного результату.

Під час перерви сказав команді, що треба продовжувати грати в такому ж дусі і більш спокійніше підходити до ситуації. Як висновок — гол Назарія Русіна — це його хист, з нічого зробити цукерку. Він показує й на тренуваннях, що дійсно вміє бити з обох ніг".

Огляд матчу Зоря — Дніпро-1

"Другий гол – це гол Герреро, який був там, де потрібно бути після передачі того ж Русина. В грі проти Динамо Едуардо отримав маленьке ушкодження і ми просто не хотіли ризикувати, щоб не було гірше, а навпаки швиденько взялися за лікування.

Розуміли, що попереду ще багато поєдинків, він встигне себе показати. Останній чотири дні Герреро стабільно тренувався з командою, а для мене це ознака, що він може грати", — сказав ван Леувен.