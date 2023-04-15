Дивіться огляд найцікавіших матчів чемпіонату України, який відбувся 15.04.2023.
Зоря - Дніпро-1, УПЛ
15 квітня 2023, 20:20
Луганська Зоря на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського обіграла Дніпро-1 з рахунком 2:1.
Голи Русина та Герреро принесли луганцям перемогу з мінімальною перевагою. В гостей єдиний гол на рахунку Довбика.
Відео голів та огляд матчу:
Зоря — Дніпро-1 2:1
Голи: Русин, 54, Герреро, 58 — Довбик, 90+3
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов (Дришлюк, 78) — Русин (Мишньов, 84), Булеца (Вантух, 84), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 78).
Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч (Хайнер, 18), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарріта, 44) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.
Попередження: Герреро