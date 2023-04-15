Луганська Зоря на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського обіграла Дніпро-1 з рахунком 2:1.

Голи Русина та Герреро принесли луганцям перемогу з мінімальною перевагою. В гостей єдиний гол на рахунку Довбика.

Відео голів та огляд матчу:

Зоря — Дніпро-1 2:1
Голи: Русин, 54, Герреро, 58 — Довбик, 90+3

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов (Дришлюк, 78) — Русин (Мишньов, 84), Булеца (Вантух, 84), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 78).

Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч (Хайнер, 18), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарріта, 44) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.

Попередження: Герреро