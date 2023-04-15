Україна

Дивіться огляд матчу чемпіонату України, який відбувся 15.04.2023.

Металіст та Верес зіграли внічию в сенсаційному матчі з десятьма голами.

Шалена злива в першому зовсім не зіпсувала божевільну футбольну гойдалку, яку влаштували команди.

У наступному турі харківський Металіст зіграє на виїзді проти полтавської Ворскли, а рівненський Верес прийматиме закарпатський Минай.

Огляд матчу:

Металіст — Верес 5:5

Голи: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець, 82 — Блізніченко, 18 (пен.), В. Шарай, 23, 54, Хондак, 36, Блізніченко, 59 (пен.)

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Панасенко (Наумець, 64), Ралюченко, Чідомере (Чайковський, 46) — Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).



Верес: Когут — Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч — Курко, Кльоц — Блізніченко (Дахновський, 80), С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик (Шестаков, 76).



Попередження: Мизюк, Чайковський, Романюк — Когут, Дахновський, Гагун.