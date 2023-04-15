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Фахівець оцінив гру своєї команди у матчі із Зорею.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер висловився щодо поразки у матчі УПЛ луганській Зорі — 1:2.

"Ми не використовували дальні удари? Як це не використовували? Ви помиляєтесь. Тільки Піхальонок мінімум три рази бив з дальньої дистанції, але не завжди влучав у ворота. Були удари сьогодні. Десь блокували суперники, і не давали цього зробити.

Зоря забила гол, звичайно закрилася і у суперника було багато гравців в обороні, тому і важко було до воріт дістатися. Тим більше, вони і агресивніше стали грати, віддавалися повністю на 200 відсотків і не давали навіть просто пробити, про що я і казав.

Вони добре захищалися, а коли удари проходили, то добре зіграв воротар. Ну, а такі помилки, яких ми припустилися… Я не розумію, коли такі досвідчені люди так грають, і це коли ми за щось серйозне боремося, і вони роблять такі помилки, що самі собі провозимо такі голи, то після цього, звичайно, дуже важко грати".

"Припускалися помилок у захисті. Зі Львовом теж саме було. Здавалося, що гра вдається, ведемо 3:0 і отримуємо два м’ячі у власні ворота. Сьогодні ситуація у чомусь повторилася. Вибий м’яч – нема голу, віддай передачу – нема голу. Будемо розбиратися, звичайно, будемо дивитися і говорити, що треба міняти своє ставлення до ігор, треба бути максимально сконцентрованими і агресивними, віддаватися у матчах на сто відсотків, щоб здобувати позитивний результат.

Ми намагаємся здобувати позитивний результат у кожному матчі, про що я вже не раз казав. Ми розбирали гру суперника і готувалися до цього матчу. Розуміли, що у них швидкі гравці – три нападаючих, а не два. У одного права нога сильна, у іншого ліва і у третього також права. Все це розбирали і готувалися. Перш за все, там були помилки у наших хлопців. У першому голі просто треба було вибити м’яч, а в результаті самі собі щось придумали. Плюс не знаю, що там Рибак ловив, бо він думав, що м’яч за сітку улітає.

На цьому можна сказати, що гра закінчилася. Як такі помилки можна робити? Нападники там нічого такого не створили, не обіграли когось один в один, не втекли ні від кого. Так, другий гол упустили суперника і ще подивимося як так вийшло. Я не бачу там якось проблеми. Усе через індивідуальні помилки – хтось вирішив погратися з м’ячом, пофінтини, замість того, щоб вибити м’яч", — сказав Кучер.

Відео голів та огляд матчу між Зорею та Дніпром-1 дивіться на Football.ua.