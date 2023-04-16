Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 16 квітня 2023 року, 15:00.

В очному протистоянні одеського та полтавського колективів голів ми могли так і не побачити, якби не момент на 85-й хвилині зустрічі.

Єдиний гол Тауляна Сефері приніс до активу полтавської команди непрості три очки у заключному відрізку матчу.

Огляд матчу:

Чорноморець — Ворскла 0:1

Гол: Сефері, 85

Чорноморець: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило (Єрмаков, 46), Бадібанга (Авагімян, 74), Юсов (Войтіховський, 40), Алефіренко

Ворскла: Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Олійник (Яворський, 87), Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Феліпе, 67)

Попередження: Васильєв, Войтіховський – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олійник.