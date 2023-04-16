Україна

Фахівець поділився думками щодо гри зі Львовом.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу над Львовом з рахунком 2:0, розповів про схеми та відповів на питання про майбутній матч із Динамо.

"Впродовж матчу ви бачили сегментами і схему 2–3–5, коли тримали м’яч, і 3–5–2 із Сіканом та Келсі на вістрі. Тож, знаючи, що вони грають 4–4–2, ми в ході матчу хотіли робити проти тих двох нападників перевагу саме в побудові атаки: чи то буде вісімка, що падає глибше, чи просто Колю Матвієнка спустити вниз (це саме та трійка, про яку ви говорите) і потім шукати там полузони із Судаковим чи Бондаренком, а Назарина має бути тою шісткою, що стає перед тобою обличчям, допомагає в побудові та може вести гру.

Знаємо і думаємо про це, звичайно. Але для тієї моделі гри, з коротким пасом і виходом у ширину, нам необхідні такі гравці, як Мудрик, Зубков, Швед, – люди, які можуть обіграти один в один легко й посунути лінію оборони суперника одразу до штрафного майданчика. І це факт. Але нині мусимо набагато більше комбінувати, аби створювати моменти.

Я не можу сказати, що ми не створюємо моменти в останніх трьох–чотирьох матчах, – ми набагато більше створюємо, ніж забиваємо. У попередніх поєдинках були розгромні рахунки – 7:0 та інші великі перемоги. Зараз, дійсно, трошки підводить реалізація, але ми би хвилювалися більше, якби не створювали моменти, не доходили до штрафного, не нагнітали, коли втрачає концентрацію опонент. Бо це не так легко – увесь час бігати зліва направо, робити ці гойдалки і розраховувати, що десь протиснемо і зможемо забити. Бондаренко забив два чудові голи.

Вважаю, у цілому ми сьогодні заслужили цей результат. Йдемо на відпочинок, але всього на день. Уже у вівторок о 16:00 буде тренування, бо нам належить провести дев’ять «фіналів». І українське класико також попереду. Ще один маленький факт, про який свідчить мій досвід. Коли граєш два поспіль матчі з одним і тим самим супротивником, то другий є незручним, бо ви вже знаєте один одного. І мало того, що виграти поспіль, – це важливо й важко, але заслужити перемогу – важче, ніж сама перемога. І я можу сказати, що пишаюся командою за характер, особливо в другому таймі, коли трохи покращили свою гру порівняно з першим. Дуже важливі три очки, зважаючи на те, що Дніпро-1 учора втратив бали. Відстань трохи збільшилася, і нам буде легше грати, але напруга триматиметься до кінця".

"За якою схемою гратимемо проти Динамо? Не знаю. Виходиш з того, кого маєш за профілем із футболістів. Я не є рабом однієї схеми. Я по-хамелеонськи до цього підходжу: дивлюся на те, кого маю, і тоді шукаю простір, де гравець найкраще почувався би, мав більше часу в тому просторі і проявив би себе. Просто підлаштовуюсь під профіль футболістів.

Немає вінгерів – це проблема для нас. Ви знаєте, що в історії «Шахтаря» завжди були гарні вінгери, і ми мали на початку сезону чотирьох топових вінгерів, а зараз не маємо жодного, що вважаються основними. Звісно, важко, але тим більше цінується перемога.

Ти без тих травмованих футболістів ідеш далі, ще більше віддаєш і маєш чемпіонський характер, менталітет, посідаєш перше місце – це тільки повага до команди. І я як тренер можу пишатися. Це важко? Важко, дуже важко. Але бачите, що деколи мусиш виграти через не можу, а не тільки за рахунок гарної гри. Іноді не виходить гарно грати, але маєш перемагати прагматично. Проте все одно виграли ці два матчі й узяли шість очок".

Огляд матчу Шахтар — Львів

"Дебют Тоірова? Ну, ви розумієте, хлопцю 18 років, приїхав із Таджикистану, грав тільки в Казахстані – мусимо дати йому час на адаптацію. Я не можу кинути його «під танки» і через два матчі сказати, що він сам втратив відповідальність. Він зараз учиться: які вимоги, де треба стояти, коли Матвієнко приймає м’яч у ширину і коли Судаков на м’ячі. Це треба зловити.

Це не так усе просто, що давай його поставимо і він гратиме один в один. Він не зможе один в один, якщо не розуміє, як отримати простір, як розгорнутися обличчям до воріт, щоб потім обіграти чи зробити позиційну вигоду собі. Тому працюємо з ним, аби психологічно підвести, а коли буде виклик, даватимемо йому більше шансів.

Він дійсно має скіли обіграшу один в один, а це – найважче у футболі, бо потім руйнується будь-яка схема противника. А щодо вінгерів, то, я гадаю, Зубков за тиждень буде в загальній групі, Швед – ви бачите, що місяців сім уже лікується, а який топовий футболіст. Міша пішов, дивимося на нього по телебаченню. Петряк теж зламався... Важко, важко. Тепер ставиш там півзахисників, що мають зовсім інший підхід, бачення футболу. Мусиш більше комбінувати, щоб маніпулювати супротивником й шукати зони для загострення. Це щодо здоров’я. Степаненка не було не через травму, а просто через картки пропускав сьогодні", — сказав Йовічевіч.

Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться у субботу, 22 квітня, і розпочнеться о 17:00.