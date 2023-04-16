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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 16 квітня 2023 року, 14:00.

У рамках 21 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар без особливих проблем здобув перемогу над Львовом, який є одним з головних претендентів на пониження в класі.

Головним героєм зустрічі став 22-річний атакуючий півзахисник "гірників" Артем Бондаренко, який записав на свій рахунок дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Львів в 21 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Шахтар — Львів 2:0

Голи: Бондаренко, 7, 75



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Топалов, 79), Матвієнко — Судаков (Очеретько, 79), Назарина, Бондаренко, Михайліченко (Тоіров, 87) — Сікан (Траоре, 71), Келсі (Тотовицький, 71).



Львів: Рибка — Грисьо (Сімінін, 82), Ґабріель, Дитятьєв, Кузик — Мильченко (Сасовський, 82), Алібеков — Богунов, Свржняк (Мишенко, 71), Бєляєв (Есеола, 71) — Бугай.



Попередження: Сікан, Тотовицький — Кузик, Бугай, Грисьо, Алібеков.