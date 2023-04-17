Україна

Уродженець Київської області Сергій Бойко розсудив поєдинок між Далласом та Реал Солт-Лейк.

Український арбітр Сергій Бойко відпрацював на поєдинку МЛС (MLS, Major League Soccer), яка є найвищим футбольним дивізіоном Сполучених Штатів Америки та Канади.

45-річного уродженця Київської області було призначено головним рефері на матч між Далласом та Реал Солт-Лейк, який відбувся в ніч з 15 по 16 квітня на стадіоні Тойота Стедіум у місті Фріско. Помічниками українця були судді зі США та Канади.

Перемогу здобув Даллас із рахунком 2:1, а Бойко за весь матч зафіксував 22 фоли (6 — у Далласа, 16 — у Реала), а також виписав п'ять жовтих карток (3 — у Далласа, 2 — у Реала).

У середині березня Бойко вже працював на матчі другої американської ліги (USL Сhampionship) між командами Мемфіс 90 — Піттсбург Ріверхаундс. У поточному сезоні український арбітр також обслуговував зустрічі міжнародного рівня в рамках Ліги Європи, Ліги конференцій та Ліги націй.