Україна

Відомо, який арбітр обслуговуватиме поєдинок.

Перенесений поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Рухом пройде без використання системи ВАР. Про це повідомляється на офіційному сайті львів'ян.

Також відомо, що арбітром матчу призначено Дмитра Кривушкіна. У кар’єрі харківського рефері вже був поєдинок Інгулець – Рух. Майже 5 років тому він зафіксував рахунок 1:0 на користь господарів.

Перенесений поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем і Рухом відбудеться в середу, 19-го квітня, о 13:00 в Петровому Кіровоградської області на стадіоні Інгулець.

Слідкувати за матчем можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.