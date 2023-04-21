Ковалівський Колос та луганська Зоря матчем у Ковалівці відкриватимуть події двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після перемоги над петровським Інгульцем (1:0), залучив до стартового складу Золотова до правого флангу захисту, тоді як Богданов повернувся до опорної зони.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Ємець, Криворучко, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.

Запасні: Кучерук, Жилкін, Бурда, Мороховець, Хахльов, Гулько, Вантух, Полегенько, Дришлюк, Нагнойний, Погорілий, Мишньов.

Гра Колос — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.