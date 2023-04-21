Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та луганська Зоря.

Ковалівський Колос та луганська Зоря матчем у Ковалівці відкриватимуть події двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після перемоги над петровським Інгульцем (1:0), залучив до стартового складу Золотова до правого флангу захисту, тоді як Богданов повернувся до опорної зони.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Ємець, Криворучко, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.