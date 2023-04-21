Україна

Тренер Зорі висловився про гру проти Колоса.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував важку перемогу над Колосом з рахунком 1:0. Відзначимо, що більше 40 хвилин Зоря грала у меншості після того, як Ігор Снурніцин отримав другу жовту картку.

"Ми гарно почали гру. Розуміли, що суперник буде чекати нас на власній половині поля. Вони не хотіли пресингувати. Треба було грати трохи швидше, щоб находити вільних гравців в центрі поля. Створили декілька моментів. Отримали шанс, розіграли стандарт та Володимир Бражко чудово виконав удар. Сподівався, що далі буде вищій темп від нас, але цього не сталося.



Дуже швидко Снурніцин отримав другу жовту картку. Підготували заміни. Останні хвилин 35 грали вдесятьох. Команда продемонструвала свою ментальність. Вгризалися за кожний метр та сантиметр поля, тому результат справедливий.

Такі перемоги додадуть нам впевненості, сил, розуміння, що незважаючи ні на що, треба грати на результат. Є багато нюансів в суддівстві сьогодні. Вони багато чого робили незрозумілого. Але найголовніше, що ми перемогли", — сказав ван Леувен.

Відео забитого голу та огляд найцікавіших моментів зустрічі можна дивитись на Football.ua.