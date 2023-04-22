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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 22 квітня 2023 року, 13:00.

У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула непросту перемогу над харківським Металістом у результативному матчі з чотирма пенальті (3:2).

Один із трьох власних ударів із позначки нападник полтавців Таулянт Сефері все ж таки не реалізував, проте на підсумковий результат це не вплинуло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Металіст в 22 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Ворскла — Металіст 3:2

Голи: Сефері, 26 (пен.) , 45+1 (пен.), Феліпе, 45+2 — Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82

На 30-й хвилині Таулянт Сефері (Ворскла) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Феліпе, Кравець, Бацула — Челядін (Лопес, 67), Павлюк, Скляр — Сефері, Степанюк, Олійник.



Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Картушов (Рязанцев, 72) — Ралюченко, Демченко (Демченко, 46), Чідомере (Панасенко, 46) — Наумець, Прядун, Бойчук (Коррал, 59).



Попередження: Ісенко, Лопес — Порох, Мизюк, Єрмолов, Демченко, Бойчук, Ралюченко