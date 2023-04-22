Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 22 квітня 2023 року, 15:00.
Верес — Минай, getty images
22 квітня 2023, 17:23
У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию із закарпатським Минаєм.
Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами, але визначити сильнішого їм так і не вдалося.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Минай в 22 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Верес — Минай 1:1
Голи: Блізніченко, 54 — Твердохліб, 60
Верес: Ющишин — Г. Пасіч, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц (Шух, 81) — Блізніченко (Дахновський, 74), Гайдучик (Шестаков, 74), В. Шарай.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв (Булеза, 59), Нємчанінов — Горін (Шишка, 58), Вітенчук — Рогозинський (Трубочкін, 74), Твердохліб, Гечев — Вишневський (Коломоєць, 84).
Попередження: Г. Пасіч — Горін.