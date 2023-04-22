Україна

Фахівець висловився щодо нічиї у Класичному.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию над донецьким Шахтарем з рахунком — 1:1.

"Це була хороша гра — команди були сконцентровані. В нас сьогодні вийшли на поле сім вихованців Динамо, які проведи гру на хорошому рівні. У Шахтаря також дуже хороша молодь, яка ще кілька років тому грала за Маріуполь. Вони стали досвідченішими і проявили себе так само, як і наша молодь.

Мали кадрові проблеми. Був тягар через втрати очок з Інгульцем та Зорею. Вважаю, що 1:1 — досить непоганий результат цього матчу. Ми пропустили небажаний гол з 30 метрів та зробили камбек та навіть мали добитися більшого результату у цьому поєдинку. Але, в цілому, 1:1 це позитив.

Ми знаємо чудово наших футболістів та на що вони здатні. Але, на жаль, ми не можемо повністю розраховувати на всіх гравців — досвідчених.

Стосовно фолів на гравцях Динамо. Чомусь арбітр їх не побачив, чи не хотів бачити... Можу згадати момент проти Буяльського та Волошина. Ці моменти треба було трактувати як фол", — сказав Луческу після гри.

Відзначимо також, що Луческу оголосив про зміну на тренерському містку Динамо. Виконуючим обов'язків головного тренера Динамо буде легендарний воротар клубу Олександр Шовковський