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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.

Криворізький Кривбас та одеський Чорноморець зіграють поміж собою на стадіоні Гірник у Кривому Розі в рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки від закарпатського Миная (0:1), використав із перших хвилин Опанасенка та Стецькова в лінії захисту, тоді як Микитишин та Хомченовський долучились до трикутника в центрі поля, а Луньов очолить атаку.

Роман Григорчук, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:1), залучив до стартового складу Непогодова до рамки воріт, тоді як Демченко вийде в трикунтнику в центрі поля, а Авагімян зіграє в трійці нападу.

Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Микитишин, Хомченовський, Приходько — Татарков, Луньов, Задерака.

Запасні: Кліщук, Хома, Рябов, Вернидуб, Понєдєльнік, Семотюк, Шевченко, Кораблін, Карпусь.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Алефіренко.

Запасні: Варакута, Паст, Гладкий, Білий, Єрмаков, Політило, Задоя, Селін, Штогрін, Юсов, Черткоєв, Войтіховський.



Гра Кривбас — Чорноморець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.