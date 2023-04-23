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Кривбас - Чорноморець, УПЛ
23 квітня 2023, 19:20
У рамках 22 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на виїзді здобув вольову перемогу над Кривбасом.
Три очки команді Романа Григорчука принесли два влучних удари від Алефіренка та один від Кузика. Луньов та Задерака відзначились у складі Кривбасу.
Відео голів та огляд матчу:
Кривбас — Чорноморець 2:3
Голи: Задерака, 57, Луньов, 63 — Алефіренко, 41, 77, Кузик, 64
Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовський — Микитишин, Луньов (Понєдєльнік, 78), Задерака.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек (Єрмаков, 79), Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 90), Алефіренко.
Попередження: Бескоровайний — Салюк, Алефіренко