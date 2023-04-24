Україна
24 квітня 2023, 18:04
Ротань знову не переміг — Олександрія розійшлась миром із Інгульцем у дербі Кропивниччини
Команди запам'ятались блідою грою, яку хоч трохи пожвавив сигнал "Повітряна тривога!".
Олександрія — Інгулець, фото УПЛ
24 квітня 2023, 18:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Інгулець 0:0
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов (Савченко, 37), Цуріков (Копина, 39) — Мустафаєв (Волошин, 75), Сігеєв, Ковалець — Калітвінцев (Кожушко, 57), Кулаков (Шулянський, 58), Третьяков.
Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук (Козиренко, 89) — Головкін (Одарюк, 69), Резепов (Марусич, 68), Смоляков.
Попередження: Логінов — Мельничук