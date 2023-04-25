Україна

Новачок "гірників" дав свій перший коментар в Україні.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання хавбека еквадорського ЛДУ Кіто Деніла Кастілло.

19-річний гравець, який підписав контракт до літа 2028 року, дав свій перший коментар в Україні.

"Для мене це велика радість і гордість – отримати запрошення такого клубу, як Шахтар. Дуже приємно зробити стрибок у кар’єрі і стати частиною "гірників". Я прийшов допомогти команді й багато чого навчитися. Чекаю на початок виступів за клуб із великим нетерпінням та задоволенням.

Я завжди був спокійним і впевненим щодо правильності свого вибору. Відповідально ставився до цього й раніше, і, слава Богу, усе виходило добре. Для мене дуже важливо бути в цьому клубі. У Шахтаря дійсно чудова команда, яка постійно грає в Лізі чемпіонів.

Це дуже добре, адже цей турнір – мрія всіх футболістів. Також я стежив за поточним сезоном: знаю, що Шахтар іде на першому місці в чемпіонаті, а вихідними зіграв "Ель-Класіко". Сподіваюся, невдовзі зможу допомагати команді на полі і брати участь у таких дербі. Це буде дуже цікаво та просто чудово".

"Я прийшов з великими очікуваннями, прийшов, щоб навчитися нового, розвиватися і прогресувати разом з командою. Хочу бути корисним та зробити свій внесок у перемоги й досягнення «Шахтаря». Обіцяю працювати максимально налаштованим.

Під яким номером буду грати? Хотілося б мати 5 або 8, та конкретної цифри немає, я завжди грав під номером 5. Не знаю, який буде для мене доступним. Чи не лякала війна в Україні? Насправді ні. Коли відвідував Україну, почувався добре. Дуже прикро, що українці проходять через такі труднощі, та я бачу, що вони завжди борються день за днем, і це дуже важливо.

Хотів би сказати українцями, щоб вони продовжували боротися! Я знаю, що в якийсь момент це припиниться і залишиться позаду. Бажаю всього найкращого і посилаю вам усі свої молитви", — сказав Кастілло.

Нагадаємо, що футболіст зможе виступати за донецький клуб від 1 липня 2023 року, коли починає діяти його контракт.