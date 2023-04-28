Україна

Футболіст розповів про свої подальші плани.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України поділився своїми найближчими планами на кар'єру.

"З продовження кар’єри у спортсменів не все залежить тільки від них. Дивлячись на Морича, Крооса, Тіаго Сілву, отримуєш мотивацію. Карім Бензема виграв Лігу чемпіонів у такому віці. Якщо ти правильно ставишся до себе та поважаєш те, чим ти займаєшся, можна виступати на високому рівні.

Я хочу продовжувати виступати, в мене є сили і мотивація. Незважаючи на війну в Україні, моя найбільша мрія – зіграти на Донбас Арені. Іноді молоді хлопці питають мене: "А ми зіграємо на Донбас Арені"? Звісно, зіграємо, бо я хочу зіграти. Це моя головна мрія.

В мене ще є декілька цілей, не буду про них казати. Але повернувшись додому, зможу сказати, що багато чого досяг, і потім можна буде думати, що буде далі.

Скажу чесно, коли ти завжди граєш за чемпіонство, граєш у збірній, у єврокубках, то не хочеться опускати планку. Це психологічно тяжко. Я дотримуюсь тієї лінії, що буду тримати цю планку. Якщо я, а також інші, будуть бачити, що можу грати на цьому рівні, то буду. А якщо скажуть, що вже не тягну, то не стану опускати своє ім’я", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, що контракт 33-річного півзахисника з "гірниками" розрахований до літа 2024 року.