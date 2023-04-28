Україна

Футболіст пояснив різницю між клубним футболом та національною командою.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко розповів, чим для нього вирізняється перебування у збірній та в клубі.

"Є різниця. У клубі моє життя – кожен день я бачу хлопців, кожен день іду на тренування, кожен день думаю про ті цілі, які Шахтар ставить перед собою. А у збірній ми збираємось 5-6 разів на рік. Там інша атмосфера.

Ми представляємо країну і це дуже велика відповідальність. За невеликий проміжок часу треба здобувати результат, показувати яскраву гру, радувати вболівальників.

Це трохи інша відповідальність. Але я з повагою і любов’ю ставлюся як до клубу, так і до збірної", - сказав в інтерв'ю Binance Live Степаненко.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України проведе 12 червня проти збірної Німеччини у рамках товариського поєдинку.

Також у червні на національну команду очікують два матчі проти Північної Македонії та Мальти у відборі до чемпіонату Європи.