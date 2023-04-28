Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та Динамо Київ.

Олександр Шовковський (на задньому плані) та Сергій Сидорчук, фото ФК Динамо Київ

Олександр Шовковський (на задньому плані) та Сергій Сидорчук, фото ФК Динамо Київ

Харківський Металіст та київське Динамо зіграють матч двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського стадіону Авангард.

Періца Огнєнович, після поразки від полтавської Ворскли (2:3), залучив до стартового складу Паті та Коррала до трійки центральних захисників, тоді як Чайковський та Панасенко долучаться до центральної вісі.

Олександр Шовковський у своєму дебютному стартовому складі використав той самий набір виконавців, що й Мірча Луческу в грі проти донецького Шахтаря (1:1).

Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський, Панасенко — Прядун.

Запасні: Костик, Шумілов, Багачанський, Шамич, Чідомере, Самуел, Рязанцев, Наумець, Бойчук, Синчук, Ніколишин.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.