Харківський Металіст та київське Динамо зіграють матч двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського стадіону Авангард.

Періца Огнєнович, після поразки від полтавської Ворскли (2:3), залучив до стартового складу Паті та Коррала до трійки центральних захисників, тоді як Чайковський та Панасенко долучаться до центральної вісі.

Олександр Шовковський у своєму дебютному стартовому складі використав той самий набір виконавців, що й Мірча Луческу в грі проти донецького Шахтаря (1:1).

Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський, Панасенко — Прядун.

Запасні: Костик, Шумілов, Багачанський, Шамич, Чідомере, Самуел, Рязанцев, Наумець, Бойчук, Синчук, Ніколишин.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Моргун, Попов, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Рамірес, Гармаш, Малиш, Діалло, Царенко, Дубінчак, Рамадані.

Гра Металіст — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.