Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та Динамо Київ.
Олександр Шовковський (на задньому плані) та Сергій Сидорчук, фото ФК Динамо Київ
28 квітня 2023, 12:22
Харківський Металіст та київське Динамо зіграють матч двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського стадіону Авангард.
Періца Огнєнович, після поразки від полтавської Ворскли (2:3), залучив до стартового складу Паті та Коррала до трійки центральних захисників, тоді як Чайковський та Панасенко долучаться до центральної вісі.
Олександр Шовковський у своєму дебютному стартовому складі використав той самий набір виконавців, що й Мірча Луческу в грі проти донецького Шахтаря (1:1).
Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський, Панасенко — Прядун.
Запасні: Костик, Шумілов, Багачанський, Шамич, Чідомере, Самуел, Рязанцев, Наумець, Бойчук, Синчук, Ніколишин.
Запасні: Моргун, Попов, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Рамірес, Гармаш, Малиш, Діалло, Царенко, Дубінчак, Рамадані.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.
Гра Металіст — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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