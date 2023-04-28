Україна

Команда Юрія Вірта святкує довгоочікувану перемогу.

23 тур вітчизняної Прем'єр-Ліги відкривали у Рівному на стадіоні Авангард, де Верес приймав Львів. Обивді команди вже забули смак перемог, до того ж вони борються за виживання, тому очне протистояння, як правило, називають поєдинком за 6 очок.

У битві за бажані очки сильнішими виявились господарі. Але початок матчу був за львів'янами. Свржняк забив вже на старті зустрічі. Проте Верес відповів своїми двома швидкими голами. Кучеров і Блізніченко зробили так, що на 18-ій хвилині Верес був попереду.

Наприкінці першого тайму знову своє слово сказав Свржняк, зрівнявши рахунок в протистоянні. Але Верес був рішуче налаштований залишити гостей ні з чим. На 59-ій хвилині Шестаков встановив остаточний рахунок на табло — 3:2.

Треба віддати належне Львову, який в кінці зустрічі кинув всі сили на відвоювання бажаного очка, але господарі вистояли.

Для Вереса це перша перемога в УПЛ з початку листопада. Крім того, команда нарешті виграла на реконструйованому Авангарді. 3 очки допомогли команді Вірта відірватись від зони вильоту на 2 бали. Тим часом Львів залишився в статусі безнадійного аутсайдера чемпіонату.

Верес — Львів 3:2

Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45

Верес: Ющишин – Гагун, Хондак (Дахновський, 46), Курко, Вовченко – Кучеров (Тишинінов, 79), Кльоц (Лебеденко, 59) – Блізніченко, С. Шарай, В.Шарай – Шестаков (Гайдучик, 68)

Львів: Юрчук – Грисьо, Никитюк (Дитятьєв, 62), Фернандес, Сімінін – Алібеков – Богунов (Кузик, 59), Мільченко, Бєляєв, Мишенко (Есеола, 59) – Свржняк (Бугай, 62)

Попередження: Никитюк, 25, Бєляєв, 29.