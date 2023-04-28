Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 28 квітня 2023 року, 15:00.
Фото: ФК Шахтар
28 квітня 2023, 17:27
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом. Артем Бондаренко взяв безпосередню участь у всіх трьох голів команди Ігора Йовічевіча.
Огляд матчу:
Колос — Шахтар 1:3
Голи: Оріховський, 14 — Бондаренко, 48 (пен.), Траоре, 52, Келсі, 80
Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко (Новак, 71), Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн (Велетень, 84), Оріховський (Ісаєнко, 76), Болбат (Гусол, 85) — Лисенко (Попов, 71).
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед (Тотовицький, 74), Бондаренко, Джурасек (Зубков, 46), Судаков — Траоре (Келсі, 79).
Попередження: Волинець, Богданов — Михайліченко, Бондаренко.