Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Владислав Кабаєв прокоментував виїзну перемогу над харківським Металістом (3:1).

"Я пропустив три тижні через травму, хотів зіграти ще в матчі з Шахтарем, готувався та готовий був вийти на поле. Я в Динамо вже давно, тривалий час не було гольових дій, тож дуже хотів або забити, або віддати результативний пас. Я вже дорослий футболіст, тож додатково налаштовувати мене не потрібно".

Про пас на Ваната:

"Важко було не помітити його в тій ситуації (посміхається). Ми гравці Динамо, і маємо бачити на полі своїх партнерів".

Про Діалло:

"Усе нормально, в нас хороший колектив. Ще на зборах Мірча Луческу відзначав, що я та Назар Волошин перебуваємо в хорошій формі, і здорова конкуренція лише піде на користь команді. Зараз ось приєднався до першої команди Самба Діалло – молодий хлопець, у якого ще все попереду. Але нічого страшного, буде грати той, хто краще готовий на конкретний момент".

Про Шовковського:

"Ні, у нас не буває, щоб індивідуально когось хвалили. Уся команда заслужила на цю перемогу. Наступного тижня буде теоретичне заняття, там розбиратимемо перипетії поєдинку. А після гри Олександр Володимирович лише подякував за гру та привітав із хорошим результатом", — наводить слова Кабаєва офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Металіст — Динамо.