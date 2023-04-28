Півзахисник дав свій коментар.
Владислав Кабаєв, ФК Динамо
28 квітня 2023, 17:45
Владислав Кабаєв прокоментував виїзну перемогу над харківським Металістом (3:1).
"Я пропустив три тижні через травму, хотів зіграти ще в матчі з Шахтарем, готувався та готовий був вийти на поле. Я в Динамо вже давно, тривалий час не було гольових дій, тож дуже хотів або забити, або віддати результативний пас. Я вже дорослий футболіст, тож додатково налаштовувати мене не потрібно".
Про пас на Ваната:
"Важко було не помітити його в тій ситуації (посміхається). Ми гравці Динамо, і маємо бачити на полі своїх партнерів".
Про Діалло:
"Усе нормально, в нас хороший колектив. Ще на зборах Мірча Луческу відзначав, що я та Назар Волошин перебуваємо в хорошій формі, і здорова конкуренція лише піде на користь команді. Зараз ось приєднався до першої команди Самба Діалло – молодий хлопець, у якого ще все попереду. Але нічого страшного, буде грати той, хто краще готовий на конкретний момент".
Про Шовковського:
"Ні, у нас не буває, щоб індивідуально когось хвалили. Уся команда заслужила на цю перемогу. Наступного тижня буде теоретичне заняття, там розбиратимемо перипетії поєдинку. А після гри Олександр Володимирович лише подякував за гру та привітав із хорошим результатом", — наводить слова Кабаєва офіційний сайт Динамо.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Металіст — Динамо.