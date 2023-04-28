Центральний захисник — про переможний матч проти Металіста.
Динамо в рамках поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України здобуло перемогу з рахунком 3:1 над Металістом.
Центральний захисник киян Олександр Сирота прокоментував поєдинок.
Про гол:
"Часто залишаюся після тренувань, ми з Царенком відпрацьовуємо такі удари – і, як бачимо, ця робота дала свої плоди".
Про перший тайм:
"Було важко, оскільки вони грали зі схемою у п’ять захисників, тому не вдавалося подолати настільки щільну оборону. Добре, що мені вдалося так добре пробити – та забити. Якби ще трохи протримався нульовий рахунок, то було б дуже важко надалі. Коли вже вели у два м’ячі, мали грати надійно, про що наголошували тренери в роздягальні, але ми діяли не так, як треба".
Про те, як потрібно було грати:
"Потрібно було взяти м’яч під контроль. У нас було на одного гравця менше, тож мали спокійно догравати матч, а якщо були б моменти, то реалізовувати їх. Так, Денис помилився, але з ким не буває. Добре, що забили третій м’яч та довели гру до перемоги".
Про відсутність Луческу:
"Містер був із нами до виїзду до Ужгорода, провів установку на гру – тобто, був із командою. Можна сказати, що сьогодні ми грали за нього".
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України Металіст — Динамо.