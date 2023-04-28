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Головний тренер — про перемогу у матчі з Колосом.

Шахтар в рамках поєдинку двадцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату України переміг Колос з рахунком 3:1.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевич дав коментар після матча.

"Ми змінилися, бо все залежить від нас. Ми – на першому місці і б’ємося за найвищі цілі. Колос – гарна команда зі своїми сильними якостями. Наприклад, це стандартні положення: 15 зі своїх 20 голів вони забили після стандартів. Плюс контратака, яка їм дає життя, плюс позитивний результат, що дає їм енергію. Ми очікували важкий та напружений матч. Кажу ще раз, що кожна гра – це як фінал для нас.

Ми зростаємо як команда з кожним матчем і набуваємо досвіду, але хочемо через той шлях усвідомлювати, що ми робимо, проходячи крізь стресові ситуації. Це є ще один момент, де ми прогресуємо як команда, але розуміємо, що ціна помилки дуже велика, і це десь може позначитися на нашій грі. До того ж коли ти "гориш" у рахунку, то вже немає куди подітися – треба рухатися далі, узяти ще більше контролю, узяти той момент у руки, голову й серце, щоб перевернути результат.

Насправді, якщо хтось може таким чином зробити різницю на футбольному полі, то це ми. Тож це не випадковість, не виняток, це просто так і є – усе залежить від нас, від нашої гри, нашої мотивації, нашого технічного виконання. Щоб ми такі складні з ментальної і тактичної точки зору ігри, як сьогодні, доводили до кінця, як ми хочемо. Кожен матч буде таким, як цей, – і з Минаєм, і з Олександрією, і лобовий матч з Дніпром-1, і з Зорею. Кожен матч із цих семи "фіналів" буде стрес-зоною. Але ми самі себе загнали в цю стрес-зону, бо ніхто такого від нас не очікував на початку чемпіонату, як ви знаєте.

Тому я вважаю, що це є привілей – коли пройшов такий шлях і за сім турів до кінця можеш досягти найвищої цілі, що ти несеш у серці. А я гадаю, що розум і серце – це дві сторони однієї медалі. Золотої медалі. І найбільші мрії завжди знаходяться в серці, тому ти рухаєшся далі. Наскільки більше емоцій – настільки кращий рух і більше бажання перемогти. Сьогодні три дуже важливі очки для нас на непростому полі. Бо ви знаєте самі, я поважаю Колос і завжди поважав. Вони цього року забили мало, але й пропускають мало – після нас та Дніпра-1 вони є третьою командою, що найменше пропускала. Саме тому забити тут три м’ячі – почесно.

Можу похвалити команду за характер і за другий тайм, який показав, що це є дійсно той шлях, який ми хочемо втримати до кінця. Хочеться так проводити не 25–30 хвилин, а цілий матч. Тому вимагаю від моїх хлопців цілий матч грати так, як сьогодні в другому таймі. І це – вимога. І я знаю, що вони можуть це зробити", — наводить слова тренера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Шахтарем та Колосом.