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Головний тренер Колоса -

Головний тренер ковалівського Колоса прокоментував поразку своєї команди в матчі проти Шахтаря в рамках 23 туру чемпіонату України.

"По-перше, хочу висловити співчуття родинам загиблих від сьогоднішніх обстрілів людей. Така подія, після якої стає не до футболу. Нам усім треба триматися, побажати перемоги й подякувати нашим Збройним Силам за те, що ми змогли сьогодні зіграти. Стосовно матчу, то, я вважаю, він вийшов цікавим для глядачів: була інтрига, створювалися моменти біля обох воріт.

Говорити тільки про те, що нам чогось не вистачило, замало. Хлопці робили все, що могли. Але є суперник, який додав, трішки перебудувався. Шахтар з початку другого тайму почав створювати тиск на наші ворота, більше пресингувати. Десь ми не впоралися з цим тиском і запускали їх надто близько до власного штрафного майданчика, не могли зустріти вище. Це вилилося в те, що ми отримали пенальті у власні ворота і другий пропущений м’яч, коли Траоре нас продавив і холоднокровно розпорядився своїм моментом. Робили все, що могли, але клас суперника був вище", — наводить слова тренера Колоса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Шахтарем та Колосом.