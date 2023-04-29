Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 28 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж рівненським Вересом та Львовом.

Господарі поля припустились помилки в захисті вже на початку зустрічі, після чого були вимушені поспіхом ліквідовувати її наслідки у власних атаках.

У контексті цієї гри колективу Юрія Вірта вдалось продовжити грати в результативний футбол, через що ще до середини першого тайму Верес не тільки відіграв відставання, а й вийшов уперед за рахунком на табло.

Однак утримати перемогу в першій половині грі "червоно-чорні" так і не змогли, бо суперники завершили одну зі своїх поодиноких атак голом під відхід на перерву.

Але вже на початку другої половини господарям знову вдалось уразити чужі ворота, і цього разу Львів не знайшов у собі сил для того, щоб відігратись, так і не покращивши власні шанси на виживання.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Львів в УПЛ:

Верес — Львів 3:2

Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45

Верес: Ющишин – Гагун, Хондак (Дахновський, 46), Курко, Вовченко – Кучеров (Тишинінов, 79), Кльоц (Лебеденко, 59) – Блізніченко, С. Шарай, В.Шарай – Шестаков (Гайдучик, 68)

Львів: Юрчук – Грисьо, Никитюк (Дитятьєв, 62), Фернандес, Сімінін – Алібеков – Богунов (Кузик, 59), Мільченко, Бєляєв, Мишенко (Есеола, 59) – Свржняк (Бугай, 62)

Попередження: Никитюк, 25, Бєляєв, 29.