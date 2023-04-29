Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та одеський Чорноморець.

Луганська Зоря прийматиме одеський Чорноморець на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Вантуха до лівого флангу захисту.

Роман Григорчук, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (3:2), використав із перших хвилин Єрмакова на лівий фланг оборони, тоді як Брагару зіграє над ним в атаці замість Алефіренка, який орендований саме в Зорі.

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Гулько, Бурда, Мороховець, Полегенько, Дришлюк, Хахльов, Нагнойний, Почапський, Погорілий, Мишньов.



Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Брагару.

Запасні: Паст, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Політило, Штогрін, Гладкий, Черткоєв, Войтіховський.



Гра Зоря — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.